Джака прокомментировал победу «Байера» 5:0 в Лиге чемпионов

«Это был нелегкий матч. Наша команда продемонстрировала отличную игру. У соперника много сильных качеств, которые мы смогли нейтрализовать. Перед «Байером» стоят высокие цели в играх с «Интером», «Атлетико» и «Спартой». Мы хотим прояснить ситуацию до Рождества», - передает слова Гранита пресс-служба УЕФА.