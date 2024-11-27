Джака прокомментировал победу «Байера» 5:0 в Лиге чемпионов

Швейцарский хавбек «Байера» Гранит Джака дал комментарий после разгромной победы над австрийским «Зальцбургом» в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Леверкузенский клуб выиграл с разгромным счетом 5:0.
«Это был нелегкий матч. Наша команда продемонстрировала отличную игру. У соперника много сильных качеств, которые мы смогли нейтрализовать. Перед «Байером» стоят высокие цели в играх с «Интером», «Атлетико» и «Спартой». Мы хотим прояснить ситуацию до Рождества», - передает слова Гранита пресс-служба УЕФА.
Подопечные Хаби Алонсо набрали десять баллов и занимают пятое место в таблице.
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