Аканджи установил рекорд для швейцарских игроков

В европейском футболе состоялись матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити» принимал дома нидерландский «Фейеноорд», но не сумел победить - зрелищная игра закончилась со счётом 3:3.

Для швейцарского защитника английского клуба Мануэля Аканджи это был пятьдесят третий матч в Лиге чемпионов и он, таким образом, установил новый рекорд для швейцарских игроков в этом самом престижном клубном европейском турнире. На один матч меньше у Йохана Фогеля, Янн Зоммер провёл 50 матчей, а Стефан Лихтштайнер и Джердан Шакири сыграли по 36 матчей в Лиге чемпионов.