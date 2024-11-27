Для швейцарского защитника английского клуба Мануэля Аканджи это был пятьдесят третий матч в Лиге чемпионов и он, таким образом, установил новый рекорд для швейцарских игроков в этом самом престижном клубном европейском турнире. На один матч меньше у Йохана Фогеля, Янн Зоммер провёл 50 матчей, а Стефан Лихтштайнер и Джердан Шакири сыграли по 36 матчей в Лиге чемпионов.
Аканджи установил рекорд для швейцарских игроков
В европейском футболе состоялись матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити» принимал дома нидерландский «Фейеноорд», но не сумел победить - зрелищная игра закончилась со счётом 3:3.
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