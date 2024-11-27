Витинья высказался после поражения от «Баварии»

«Тяжелый матч. Наша команда выложилась на максимум. Без удаления игра могла быть совершенно другой. Не перестаю верить в нашу команду. Мы способны побеждать топ-соперников. Однако пока нам не везет в этом розыгрыше Лиги чемпионов», - высказался португалец в эфире Canal+.