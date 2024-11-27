Витинья высказался после поражения от «Баварии»

Опорный полузащитник «ПСЖ» Витинья дал комментарий после гостевого поединка против мюнхенской «Баварии» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Парижане потерпели поражение со счетом 0:1.
«Тяжелый матч. Наша команда выложилась на максимум. Без удаления игра могла быть совершенно другой. Не перестаю верить в нашу команду. Мы способны побеждать топ-соперников. Однако пока нам не везет в этом розыгрыше Лиги чемпионов», - высказался португалец в эфире Canal+.
«ПСЖ» с четырьмя очками занимает 26-е место в турнирной таблице. Что касается «Баварии», то немецкий гранд (9) располагается на 11-й позиции.
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