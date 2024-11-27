Невеш: «Гол «Баварии» - не вина Сафонова»

Хавбек «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал единственный гол, пропущенный российским вратарем Матвеем Сафоновым в поединке Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
«Гол в наши ворота – не вина Сафонова. Это оплошность всей команды. Точно так же, если забивает футболист гол, то это командный мяч. Мы остаемся сплоченными, несмотря ни на что», - передает слова полузащитника RMC Sport.
Напомним, что поединок «Баварии» и «ПСЖ» состоялся на стадионе в Мюнхене. Немецкая команда одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Ким Мин Джэ в концовке первого тайма.
Бан пользователя