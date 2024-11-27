​Нойер сыграл 150-й матч в еврокубках

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» принимала на своём поле «ПСЖ», и в римейке финала Лиги чемпионов 2020 года клуб из Мюнхена снова оказался сильнее французов, выиграв с минимальным преимуществом.

Таким образом, «Бавария» приличествующим образом отметила юбилей - 150 матч Мануэля Нойера в европейских турнирах. Среди голкиперов больше лишь у испанца Икера Касильяса - 179, итальянца Джанлуиджи Буффона - 159 и испанца Пепе Рейны - 157.

Напомним, что Мануэль Нойер выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года.