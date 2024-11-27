Защитник «Барселоны» Кубарси: «Не ожидал, что получу награду игроку матча»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси дал интервью после матча с «Брестом» в Лиге чемпионов (3:0).

«Сине-гранатовые» забрали три очка благодаря дублю Роберта Левандовски и одному голу Дани Ольмо. Приз лучшему футболисту встречи достался не звёздам атаки «сине-гранатовых», а 17-летнему Кубарси.

«Матч получился сложным, наша динамика оставляла желать лучшего.

Честно говоря, я не ожидал, что получу награду игроку матча. Её мог получить кто угодно – Педри и Левандовски тоже были хороши. Я благодарен за признание», – передаёт Barca Universal высказывания юного центрбека «Барселоны» из послематчевого интервью.