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Компани высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ»

27 Ноября 2024 • 07:42 Комментировать
Бавария
1:0
ПСЖ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани был доволен игрой своей команды в матче против «ПСЖ» (1:0).

Хозяева поля взяли верх благодаря точному удару Кима Мин Джэ на 38-й минуте. В начале второго тайма задачу мюнхенцам упростило удаление Усмана Дембеле.

«Конечно, я доволен. В первом тайме мы очень здорово прессинговали, дисциплина тоже была в порядке. Может быть, мы могли забить ещё один или два гола, но результат всё равно хороший.

Тактика «ПСЖ» без нападающих? Меня не удивил этот трюк. «Париж» уже играл без чистого форварда в недавних матчах», – сказал в интервью Prime Video рулевой «Баварии».

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