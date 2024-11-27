Компани высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани был доволен игрой своей команды в матче против «ПСЖ» (1:0).

Хозяева поля взяли верх благодаря точному удару Кима Мин Джэ на 38-й минуте. В начале второго тайма задачу мюнхенцам упростило удаление Усмана Дембеле.

«Конечно, я доволен. В первом тайме мы очень здорово прессинговали, дисциплина тоже была в порядке. Может быть, мы могли забить ещё один или два гола, но результат всё равно хороший.

Тактика «ПСЖ» без нападающих? Меня не удивил этот трюк. «Париж» уже играл без чистого форварда в недавних матчах», – сказал в интервью Prime Video рулевой «Баварии».