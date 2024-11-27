Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Холанн сравнялся с Индзаги и Эйсебио по голам в Лиге чемпионов

27 Ноября 2024 • 07:33 Комментировать
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает стремительный подъём в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времён.

24-летний футболист отметился дублем в матче против «Фейеноорда» (3:3), в котором «горожане» растеряли преимущество в три гола, трижды пропустив в концовке.

На счету норвежца уже 46 забитых мячей в Лиге чемпионов – он обошёл по этому показателю знаменитого экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба. При этом ивуариец провёл 92 матча, а нынешняя звезда «Сити» – только 44. 

Кроме того, Холанн сравнялся с легендарным Эйсебио, выступавшим за «Бенфику» (65 матчей), и бывшим нападающим «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги (81 матч).

Чуть выше располагаются Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко – они отличились по 48 раз, проведя 124 и 100 игр соответственно.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Эйсебио Манчестер Сити Дидье Дрогба Филиппо Индзаги Златан Ибрагимович Лига Чемпионов Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
07:33
Холанн сравнялся с Индзаги и Эйсебио по голам в Лиге чемпионов
02:34
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:17
Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» после упущенной победы 1
02:02
Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола
01:52
Гвардиола дал комментарий после невероятной осечки «Манчестер Сити» 2
01:10
«Манчестер Сити» установил антирекорд Лиги чемпионов, растеряв преимущество в три гола 3
00:58
Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» 10
00:16
Холанн установил рекорд Лиги чемпионов
26 Ноября
22:30
«Манчестер Сити» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 1
14:08
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
10:30
«Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: Какой стартовый состав выберет Гвардиола, чтобы не нарваться на шестой конфуз подряд
02:33
Манчестер Сити - Фейеноорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:40
Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» 13
01:02
Гвардиола: «Почему я должен меняться?» 2
25 Ноября
22:20
Интересный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Фейеноорд Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
24 Ноября
22:56
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Фейеноорд Лиги чемпионов – 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Салах высказался о «Манчестер Сити» Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
08:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах
08:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выдала рекордную серию сухих побед за последние 13 лет
07:51 · Лига чемпионов
Защитник «Барселоны» Кубарси: «Не ожидал, что получу награду игроку матча»
07:42 · Лига чемпионов
Компани высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ»
07:33 · Лига чемпионов
Холанн сравнялся с Индзаги и Эйсебио по голам в Лиге чемпионов
06:52 · Лига чемпионов
Гвардиола расцарапал голову и нос: «Я хотел причинить себе вред» 2
06:39 · Лига чемпионов
Легенда «Милана» считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов
06:29 · Лига чемпионов
Капитан «ПСЖ» Маркиньос пожаловался на судейство в матче с «Баварией»
06:16 · Лига чемпионов
Дьёкереш: «Габриэль может копировать моё празднование, если не способен придумать своё»
06:04 · Германия. Бундеслига
Вирц повторил достижение Месси
05:50 · Лига чемпионов
Индзаги ответил, может ли «Интер» снова выйти в финал Лиги чемпионов 1
05:41 · Испания. Ла Лига
Флик восхитился игрой полузащитника «Барселоны»
05:14 · Лига чемпионов
В Лиге чемпионов осталась только одна команда, не пропускавшая голов
05:05 · Испания. Ла Лига
Флик ответил на вопрос о состоянии Ямаля
04:57 · Лига чемпионов
Индзаги – о победе «Интера»: «Единственная проблема – мы не забили второй гол»
03:38 · Лига чемпионов
«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов
03:28 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Спортингом»
03:15 · Лига чемпионов
Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Брестом»
03:04 · Лига чемпионов
Ван Дейк высказался о мести «Реалу»
02:50 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о возможном уходе Киммиха из «Баварии»
02:42 · Лига чемпионов
Левандовски единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:24 · Лига чемпионов
Компани: «Я не смотрю в таблицу Лиги чемпионов, потому что не понимаю её»
02:17 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» после упущенной победы 1
02:10 · Лига чемпионов
Де Кетеларе установил рекорд итальянских команд в Лиге чемпионов
Все новости