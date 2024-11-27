Холанн сравнялся с Индзаги и Эйсебио по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает стремительный подъём в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времён.

24-летний футболист отметился дублем в матче против «Фейеноорда» (3:3), в котором «горожане» растеряли преимущество в три гола, трижды пропустив в концовке.

На счету норвежца уже 46 забитых мячей в Лиге чемпионов – он обошёл по этому показателю знаменитого экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба. При этом ивуариец провёл 92 матча, а нынешняя звезда «Сити» – только 44.

Кроме того, Холанн сравнялся с легендарным Эйсебио, выступавшим за «Бенфику» (65 матчей), и бывшим нападающим «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги (81 матч).

Чуть выше располагаются Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко – они отличились по 48 раз, проведя 124 и 100 игр соответственно.