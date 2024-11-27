Гвардиола расцарапал голову и нос: «Я хотел причинить себе вред»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не справился с нервами в матче против «Фейеноорда» (3:3).

«Горожане» вели со счётом 3:0 до 75-й минуты, но умудрились упустить победу, трижды пропустив в концовке. Беспроигрышная серия команды продлилась до шести поединков кряду.

После завершения встречи журналисты спросили у наставника о царапинах на голове и носу. Как оказалось, испанец постарался сам: «Да, я сделал это пальцем, ногтем. Я хотел причинить себе вред», – заявил Гвардиола на пресс-конференции, улыбаясь.

«Манчестер Сити» покорилось уникальное «достижение»: ранее в Лиге чемпионов ни одна команда не оставалась без победы, ведя с разницей в три гола до 75-й минуты.