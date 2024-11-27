Легенда «Милана» считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов

Знаменитый экс-футболист «Милана» Алессандро Костакурта высоко оценивает шансы «Интера» на успех в Лиге чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги обыграл «РБ Лейпциг» (1:0) и возглавил турнирную таблицу общего этапа с 13 набранными очками после пяти туров.

«Этим вечером я не видел в игре «Интера» страданий, о которых все говорят. Да, они защищались немного глубже, но я не видел никаких страданий. На мой взгляд, такой «Интер» абсолютно точно может выиграть Лигу чемпионов», – приводит журналист Даниэле Мари слова Костакурты.

В следующем туре «нерадзурри» сыграют на выезде против «Байера». Встреча состоится 10 декабря.