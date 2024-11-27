Капитан «ПСЖ» Маркиньос пожаловался на судейство в матче с «Баварией»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос недоволен работой судьи в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Ким Мин Джэ. На 56-й минуте парижане остались вдесятером – с поля был удалён Усман Дембеле.

«Мы не любим разговоры о судействе, но сегодня оно было слишком суровым по отношению к нам. Рефери явно не облегчил нам задачу. Все спорные ситуации трактовались в пользу «Баварии». В эпизоде с голом нашего вратаря заблокировали», – заявил в интервью Canal+ Маркиньос.

«ПСЖ» занимает 26-е место после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов с четырьмя набранными очками. «Бавария» – 11-я с девятью баллами.