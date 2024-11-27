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Дьёкереш: «Габриэль может копировать моё празднование, если не способен придумать своё»

27 Ноября 2024 • 06:16 Комментировать
Спортинг Л
1:5
Арсенал

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на вопрос о праздновании защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса.

Бразилец поразил ворота «львов» в концовке первого тайма матча Лиги чемпионов, установив на табло счёт 3:0. Отмечая свой гол, центрбек «канониров» изобразил фирменное празднование Дьёкереша – закрыл лицо обеими руками.

«Празднование Габриэля? Он может украсть моё, если не способен придумать своё! Я не знал, что он это сделал. Забавно, что ему понравилось моё празднование», – приводит журналист Фабрицио Романо слова шведского форварда «Спортинга».

Встреча завершилась победой лондонцев – 5:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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