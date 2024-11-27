Индзаги ответил, может ли «Интер» снова выйти в финал Лиги чемпионов

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поведал о целях команды в Лиге чемпионов.

Во вторник «нерадзурри» одержали победу над «РБ Лейпцигом» (1:0) и как минимум на день возглавили турнирную таблицу общего этапа. В активе «Интера» 13 набранных очков после пяти туров. Кроме того, чемпионы Италии остаются единственной командой без пропущенных голов.

«Финал Лиги чемпионов? Это цель для всех топ-клубов. Для меня это тоже цель, ведь я работаю в «Интере». Но мы знаем, как трудно играть каждые два с половиной дня, сколько сил это отнимает. Мне повезло с командой – эти ребята готовы усердно работать», – заявил в разговоре со Sky Sport Индзаги.

Напомним, «Интер» уступил «Манчестер Сити» в финале позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов.