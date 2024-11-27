В Лиге чемпионов осталась только одна команда, не пропускавшая голов

Миланскому «Интеру» удалось продлить серию матчей без пропущенных голов в Лиге чемпионов.

«Нерадзурри» обыграли на своём поле «РБ Лейпциг» (1:0) благодаря автоголу Кастелло Люкеба. Именно «Интер» является единственной командой, не пропустившей ни одного гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Чемпионы Италии набрали 13 очков после пяти туров, общая разница мячей – 7:0.

Следом за «Интером» в рейтинге самых малопропускающих команд располагаются «Аталанта», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» – у них по одному пропущенному. Впрочем, оба английских коллектива в текущем туре ещё не играли.