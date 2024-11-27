Индзаги – о победе «Интера»: «Единственная проблема – мы не забили второй гол»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о победе своей команды в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (1:0).

Судьбу встречи решил автогол защитника гостей Кастелло Люкеба на 27-й минуте.

«Разумеется, мы довольны, так как знали, насколько важен этот матч. Да, у «РБ Лейпцига» ноль очков в Лиге чемпионов, но до прошлой субботы команда занимала второе место в Бундеслиге и пропускала меньше всех. Мы имели дело с сильным и организованным соперником.

От нас требовалось сохранять баланс, но это непросто против такой агрессивной и прессингующей команды. Наша главная проблема – мы так и не смогли забить второй гол, но опасности у наших ворот было не так много», – сказал в интервью Sky Sport Индзаги.