«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Бавария» обыграла на своём поле «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Победу гранду Бундеслиги принёс Ким Мин Джэ, забивший на 38-й минуте. Как утверждает Opta, «Бавария» не знает поражений уже в 33 подряд домашних встречах группового/общего этапа Лиги чемпионов (31 победа и 2 ничьи) – повторение рекорда «Барселоны», также не проигрывавшей дома на протяжении 33 поединков кряду в период с 2009 по 2020 год.

Ранее в текущем розыгрыше турнира команде Венсана Компани удалось одолеть в родных стенах «Бенфику» (1:0) и загребское «Динамо» (9:2).

На счету «Баварии» девять набранных очков после пяти туров. Мюнхенцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице общего этапа.