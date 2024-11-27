Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Спортингом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после разгрома лиссабонского «Спортинга» (5:1).

«Канониры» добыли три очка в Португалии благодаря голам Габриэла Мартинелли, Кая Хаверца, Габриэла Магальянса, Букайо Саки и Леандро Троссара.

«Лучшая выездная победа в еврокубках при мне? Несомненно. Думаю, «Спортинг» не проигрывал здесь на протяжении 18 месяцев. Наш соперник был в отличной форме. Очень приятно, что мы смогли показать такой уровень.

Я был доволен игрой нашей команды в матче с «Интером», хотя тогда результат был совсем другим [поражение 0:1]. Сегодня нам удалось то же самое, при этом мы были эффективны на чужой половине поля», – сказал на пресс-конференции Артета.