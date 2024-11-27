Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Брестом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов после победы в матче Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

Дублем в составе «сине-гранатовых» отметился Роберт Левандовски, забивший на 10-й и 92-й минутах, автором ещё одного гола стал Дани Ольмо – он отличился на 66-й.

«Сегодняшняя победа очень важна – она позволит нам вернуть уверенность, которую мы могли потерять в двух последних матчах.

Не могу сказать, что всё было идеально, но это важный шаг после произошедшего в Виго [ничья с «Сельтой»]. Сегодня команде не хватало желания забить как можно больше голов, но три очка добыты.

Попадание в восьмёрку? Это наша цель. Впереди трудные игры», – заявил на пресс-конференции Флик.