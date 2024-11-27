Ван Дейк высказался о мести «Реалу»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом».

«Красные» примут «сливочных» в родных стенах в матче общего этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду.

«Реал» – не самый удобный соперник для «Ливерпуля» в последние годы: в 2018 и 2022 годах мадридский гранд обыгрывал мерсисайдцев в финале Лиги чемпионов, а в 2021 и 2023 выбивал из турнира на стадии 1/4 и 1/8 финала соответственно.

«Честно говоря, мне не нужно чувство мести, чтобы быть готовым к матчу. Это Лига чемпионов, отличная вывеска для нейтрального зрителя. Мы хотим доминировать на поле и одержать победу. Мне ещё никогда не удавалось обыгрывать «Реал». История нашего противостояния выглядит разочаровывающе, но нужно быть готовыми к предстоящей игре», – заявил капитан «Ливерпуля» в преддверии поединка.