Левандовски единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором дубля в матче против «Бреста».

Каталонцы одержали победу со счётом 3:0, а 36-летний футболист поразил ворота представителей Лиги 1 на 10-й и 92-й минутах. Теперь в активе поляка семь забитых мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – он единолично лидирует в списке бомбардиров турнира. Вторую строчку делят Рафинья Диас из всё той же «Барселоны», Гарри Кейн («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Виктор Дьёкереш («Спортинг») – по пять голов у каждого.

Роберт Левандовски, напомним, стал третьим игроком в истории, достигшим отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. Сейчас у форварда «сине-гранатовых» 101 точный удар в 125 матчах турнира.