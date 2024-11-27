Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Левандовски единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов

27 Ноября 2024 • 02:42 Комментировать
Барселона
3:0
Брест

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором дубля в матче против «Бреста».

Каталонцы одержали победу со счётом 3:0, а 36-летний футболист поразил ворота представителей Лиги 1 на 10-й и 92-й минутах. Теперь в активе поляка семь забитых мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – он единолично лидирует в списке бомбардиров турнира. Вторую строчку делят Рафинья Диас из всё той же «Барселоны», Гарри Кейн («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Виктор Дьёкереш («Спортинг») – по пять голов у каждого.

Роберт Левандовски, напомним, стал третьим игроком в истории, достигшим отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. Сейчас у форварда «сине-гранатовых» 101 точный удар в 125 матчах турнира.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Чемпионов Роберт Левандовски ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
02:42
Левандовски единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов
01:28
Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» в Лиге чемпионов
01:02
Левандовски превосходит Роналду и Месси по голам в среднем за матч в Лиге чемпионов 1
00:52
«Барселона» разгромила «Брест», нанеся первое поражение дебютанту Лиги чемпионов 2
00:41
Ольмо забивает за «Барселону» каждые 86 минут
00:06
Левандовски – лишь третий игрок, забивший 100+ голов в Лиге чемпионов
26 Ноября
23:27
Левандовски забил 100-й гол в Лиге чемпионов
22:30
«Барселона» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:42
Иньиго Мартинес – о матче с «Брестом»: «Нельзя расслабляться»
02:39
Барселона - Брест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
20:54
Актуальный прогноз и ставка на матч Барселона — Брест Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
24 Ноября
21:44
Прогноз на точный счёт матча Барселона – Брест Лиги чемпионов – 26 ноября 2024
19:26
Появилась новая информация о состоянии Ямаля 1
21 Ноября
05:17
Флик добавил финал Лиги чемпионов в свой календарь
08 Ноября
05:41
Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Слован Братислава Слован Братислава
Милан Милан
2
3
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Атлетико М Атлетико М
0
6
5.60 4.10 1.63
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фейеноорд Фейеноорд
3
3
14.00 1.02 33.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Брест Брест
3
0
1.08 9.50 67.00
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Арсенал Арсенал
1
5
39.00 19.00 1.05
Видео
Окончен
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1
0
1.02 19.00 100.00
Видео
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Аталанта Аталанта
1
6
52.00 18.00 1.04
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
0
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
5
0
Видео
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
03:28 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Спортингом»
03:15 · Лига чемпионов
Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Брестом»
03:04 · Лига чемпионов
Ван Дейк высказался о мести «Реалу»
02:50 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о возможном уходе Киммиха из «Баварии»
02:42 · Лига чемпионов
Левандовски единолично возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:24 · Лига чемпионов
Компани: «Я не смотрю в таблицу Лиги чемпионов, потому что не понимаю её»
02:17 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» после упущенной победы 1
02:10 · Лига чемпионов
Де Кетеларе установил рекорд итальянских команд в Лиге чемпионов
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола
01:52 · Лига чемпионов
Гвардиола дал комментарий после невероятной осечки «Манчестер Сити» 1
01:28 · Лига чемпионов
Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» в Лиге чемпионов
01:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выиграла и не пропустила в седьмом матче подряд
01:10 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» установил антирекорд Лиги чемпионов, растеряв преимущество в три гола 1
01:02 · Лига чемпионов
Левандовски превосходит Роналду и Месси по голам в среднем за матч в Лиге чемпионов 1
00:55 · Лига чемпионов
«Интер» нанёс пятое поражение «РБ Лейпцигу» и возглавил Лигу чемпионов
00:53 · Лига чемпионов
​Куцка: «Наш лучший пока что матч»
00:53 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» получил 5 мячей в Леверкузене
00:51 · Лига чемпионов
3+2 от де Кетеларе: «Аталанта» уничтожила оборону «Янг Бойз» 1
00:51 · Лига чемпионов
«Арсенал» за тайм разгромил лиссабонский «Спортинг» 1
00:41 · Лига чемпионов
Ольмо забивает за «Барселону» каждые 86 минут
00:33 · Лига чемпионов
Де Кетеларе – 4-й с 2016 года игрок, оформивший 5 результативных действий в одном матче Лиги чемпионов
00:24 · Лига чемпионов
Тренер «Спарты»: «Атлетико» – один из фаворитов Лиги чемпионов»
00:23 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Леау знает, за что сидит»
00:16 · Лига чемпионов
Холанн установил рекорд Лиги чемпионов
Все новости