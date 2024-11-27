Компани: «Я не смотрю в таблицу Лиги чемпионов, потому что не понимаю её»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани признался, что пока не слишком привык к новому формату Лиги чемпионов.

Во вторник мюнхенский коллектив одержал победу над «ПСЖ» в домашнем матче (1:0). После пяти туров общего этапа на счету немецкого гранда девять набранных очков. В настоящий момент команда располагается на 11-й строчке.

«Я не смотрю в таблицу, потому что, честно говоря, пока не понимаю её. Надеюсь, она будет выглядеть приятно, когда мы одержим ещё несколько побед. Мы просто хотим выиграть все оставшиеся матчи – тогда у нас будут хорошие шансы финишировать в восьмёрке», – цитирует Bayern & Germany Компани.

Напомним, восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала, а 9-24 места сыграют в предварительном раунде плей-офф.