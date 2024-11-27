Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» после упущенной победы

Болельщики «Манчестер Сити» выразили недовольство игрой команды после упущенной победы в матче с «Фейеноордом» (3:3).

«Горожане» не смогли прервать безвыигрышную серию, хотя уже к 53-й минуте забили три безответных мяча. Коллектив из Роттердама не сдался и смог спастись, отыгравшись в концовке. После финального свистка болельщики «Манчестер Сити», разочарованные ситуацией, освистали свою команду.

«В последнем матче, когда мы проиграли «Тоттенхэму» 0:4, болельщики поддержали нас. Они аплодировали! Конечно, они разочарованы, мы понимаем. Люди приходят на стадион не для того, чтобы вспоминать былые успехи. Они хотят увидеть, как мы побеждаем, показываем хорошую игру. Они всегда поддерживают нас, и сейчас они совершенно правы, выражая то, что чувствуют», – приводит City Report ответ Гвардиолы.