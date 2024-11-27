Де Кетеларе установил рекорд итальянских команд в Лиге чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе поучаствовал в пяти голах своей команды в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (6:1).

Бельгиец ассистировал товарищам на 9-й, 32-й и 39-й минутах, а на 28-й и 56-й смог поразить ворота сам. Как информирует Opta, де Кетеларе стал первым за всю историю представителем итальянской команды, которому удалось отметиться пятью результативными действиями в одном поединке Лиги чемпионов.

В активе 23-летнего футболиста теперь два гола и четыре ассиста в нынешнем розыгрыше первого по статусу еврокубка.

«Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа с 11 набранными очками после пяти туров.