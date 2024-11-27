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Лига чемпионов

Соточка Левандовски, личный успех Холанна и ляп Сафонова: Как прошли матчи общего этапа Лиги чемпионов во вторник

27 Ноября 2024 • 10:15 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

Во вторник из европейских топ-клубов в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов свои матчи провели «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Милан», «Бавария», лондонский «Арсенал», «Барселона», мадридский «Атлетико», миланский «Интер». Что у них получилось, кратко повествует «Евро-Футбол.Ру».

«Быки» исправно проигрывают

Сменился лидер сводной таблицы. Миланский «Интер» автоголом Люкеба скромно одолел «РБ Лейпциг», потерпевший пятое поражение из пяти возможных. Благодаря этому «нерадзурри» набрали тринадцать баллов и подвинули с первой строчки «Ливерпуль». Но мерсисайдцы не виноваты, что им выпало играть в среду, а не во вторник. Команда Арне Слота сегодня проэкзаменует мадридский «Реал», который сыграет на «Энфилде» без травмированного Винисиуса.

Аналогия с другими «быками»

Всем интересно, как там «Манчестер Сити»? Одну серию прервал, но другую продолжил. Пять поражений «небесно-голубых» подряд – это уже законченная история. А вот ряд матчей без побед у команды Гвардиолы продлился. «Сити» принимал «Фейеноорд» и с 3:0 умудрился утвердиться на 3:3. Прям как «Краснодар» в Кубке России против «Тюмени» – чисто по сюжету. Уже и Холанн забил, дубль сделал, установил какой-то там очередной рекорд – но всё без особого толка. Концовку «птенцы Пепа» антирекордно провалили, пропустив на 75-й, 82-й и 89-й.

Про бывший и нынешний клубы Дембеле

100-й и 101-й мячи в Лиге чемпионов забил Левандовски (Месси с Роналду и сюда влезли). «Барселона» по делу расправилась с «Брестом», нанесла тому первое поражение на общем этапе и обогнала в таблице. «ПСЖ» провёл в этой кампании Лиге чемпионов больше матчей, чем набрал очков. Выезд к «Баварии» обернулся для парижан минимальным поражением. Сверх получаса гости провели в меньшинстве из-за удаления Дембеле, но к тому моменту уже горел итоговый счёт 1:0. Луис Энрике доверил место в старте Сафонову, который сбросил мяч на Мин-Чжэ, и тот забил ключевой гол.

Голевые верхи

Шестью мячами разразился в гостях не только мадридский «Атлетико» – ещё и «Аталанта». Воспрянувшие «матрасники» в гостях не пожалели пражскую «Спарту» – дубли у Хулиана Альвареса и Анхеля Корреа. «Аталанта» побила «Янг Бойз» – дубли у Ретеги с де Кетеларе. Немножко поскромнее в плане забитых голов оказались лондонский «Арсенал» и леверкузенский «Байер». Они прописали по полдесятка мячей в ворота лиссабонского «Спортинга» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. В этих двух матчах дубль удался только Флориану Вирцу.

Необычное удаление

Помимо «РБ Лейпцига», пятые поражения на общем этапе потерпели «Янг Бойз» и братиславский «Слован». Словацкая команда не устояла дома перед «Миланом», хотя быстро сравняла счёт в первом тайме. Голы Леау и Абрахама около 70-й минуты почти что сломили сопротивление хозяев. Те всё же рыпнулись в концовке, сделали счёт 2:3, но вместо того, чтобы вырвать ничью своей команде, появившийся на замену Марко Толич схватил за несколько секунд две жёлтые карточки за неспортивное поведение.

Результаты Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
27 Ноября 2024 в 11:10
Надо бы пересмотреть квоты чтобы отсеять "карликовые" клубы и вместо них квалифицировать более топовые клубы из высших лиг Европы...
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