Гвардиола дал комментарий после невероятной осечки «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после ничьей с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3).

«Горожане» вели со счётом 3:0 до 75-й минуты благодаря дублю Эрлинга Холанна и точному удару Илкая Гюндогана, однако позволили гостям перевернуть ход встречи и спастись от поражения в концовке. Прежде в Лиге чемпионов такого не происходило.

«При счёте 3:0 всё было прекрасно, но затем сказалась наша нестабильность. Мы пропустили один, а затем и второй. Стало трудно.

В последнее время мы много проигрываем, у нас проблемы, и сегодня, конечно, нам нужна была победа. Команда показывала хороший уровень, но сразу же, как только что-то пошло не так, у нас возникли трудности. Я не знаю, связано ли это с психологией», – цитирует BBC Гвардиолу.