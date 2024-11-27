Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски дал интервью после выигранного матча Лиги чемпионов с французским «Брестом» (3:0).

36-летний футболист «сине-гранатовых» стал одним из героев встречи, оформив дубль. Поляк поразил ворота гостей на 10-й (с пенальти) и 92-й минутах – для него это 100-й и 101-й голы в Лиге чемпионов.

«Я очень счастлив. Не думал, что забью так много голов в Лиге чемпионов.

Самое главное для меня – побеждать в каждом матче. Временами мы действовали медленно, но смогли забить трижды и выиграть благодаря проявленному терпению. Важные три очка.

Мы должны думать не только о Лиге чемпионов, но и о чемпионате. Важно выкладываться в каждом матче. Нам нужно победить во всех оставшихся играх в этом году», – цитирует Barca Universal Левандовски.