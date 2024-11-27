«Манчестер Сити» установил антирекорд Лиги чемпионов, растеряв преимущество в три гола

«Манчестер Сити» продолжает заниматься непривычным для себя делом – устанавливать антирекорды.

«Горожане» забили три безответных мяча в ворота «Фейеноорда» уже к 50-й минуте матча Лиги чемпионов. Казалось, что команда Хосепа Гвардиолы спокойно доведёт дело до победы, однако гости нашли в себе силы на невероятный камбэк, отправив мяч в сетку на 75-й, 82-й и 89-й минутах. По сведениям Opta, «Манчестер Сити» – первая в истории Лиги чемпионов команда, которая вела с разницей в три гола вплоть до 75-й минуты, но не смогла выиграть.

Серия «Манчестер Сити» без побед продлилась до шести матчей кряду. В предыдущих пяти встречах действующие чемпионы Англии потерпели пять поражений.