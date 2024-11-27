Левандовски превосходит Роналду и Месси по голам в среднем за матч в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги чемпионов против французского «Бреста».

36-летний игрок открыл счёт на 10-й минуте, реализовав пенальти, а на 92-й установил на табло окончательный результат – 3:0. В активе поляка теперь 101 забитый мяч в 125 поединках Лиги чемпионов. Это третий показатель после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129), однако нынешняя звезда «Барселоны» превосходит португальца и аргентинца по среднему количеству голов за игру.

На текущий момент у Левандовски 0,81 точный удар в среднем за матч в рамках турнира. У Роналду – 0,77, у Месси – 0,79.

Среди десяти лучших бомбардиров в истории Лиги/Кубка чемпионов только Альфредо ди Стефано имеет ещё более высокий показатель – 0,84 (49 голов в 58 матчах).