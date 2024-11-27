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«Голевая» скидка Сафонова, удаление Дембеле: «ПСЖ» проиграл «Баварии» и остался в зоне вылета

27 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать (1)
Бавария
1:0
ПСЖ

«Бавария» и «ПСЖ» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 26 ноября на стадионе «Альянц Арена».

Протокол игры  
Бавария1:0ПСЖ
(1:0) Мин-Чжэ Ким38'  
Нойер МануэльЛаймер КонрадМин-Чжэ КимУпамекано ДайоДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка ЛеонСане Лерой 72' (Олисе Майкл ( 72'  77') Мусиала Джамал 77' (Мюллер Томас ( 77') Коман Кингсли  67' 72' (Гнабри Серж ( 72'  84') Кейн Гарри
Запасные: Ибрагимович АрийонУльрайх СвенПерец ДаниэльГеррейру РафаэлДайер ЭрикБоэ СашаШмитт МаксТель Матис
Сафонов МатвейХакими Ашраф  57'Маркиньос МаркосПачо ВильянМендеш Нуну  71'Витинья IIЗаир-Эмери Уоррен 65' (Кан-Ин Ли ( 65') Невеш ЖоауРуис Фабиан  90' 83' (Асенсио Марко ( 83') Дембеле Усман  37'  57'Баркола Бредли 72' (Рамуш Гонсалу ( 72')
Запасные: Шкриньяр МиланКоло-Муани РандальДуэ ДезиреБералдо ЛукасДоннарумма ДжанлуиджиЗаге ЙорамТенас Арнау
26 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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К очному матчу «Бавария» и «ПСЖ» подошли в незавидном положении. Немцы победили два раза, два раза проиграли и расположились в зоне стыковых матчей. Парижане ещё ниже – у них всего одна победа и место в зоне вылета. А выезд в Мюнхен совсем не предполагал возможность улучшить ситуацию. Ещё и без чистых форвардов вышел Париж: Фабиан Руис, Невеш, Витинья, Барколя, Заир-Эмери, Дембеле. Очень пластичная атака.

Но говорить про эту атаку не приходилось, в центре внимания был голкипер – Матвей Сафонов. Уже к десятой минуте российский голкипер сотворил суперсейв, парировав удар Джамала Мусиалы с угла вратарской. Наверняка пробил немец, но Матвей умудрился выручить. Следом парировал Сафонов и опасный удар Сане со средней дистанции, однако мяч вратарь отразил перед собой. К счастью, добивания тогда не случилось. Но сомнения закрались.

И всплыли они уже в конце тайма. Подача Киммиха от угла поля последовала на ближнюю штангу, где Матвей борьбу выиграл, но кулаками ввинтил мяч в газон очень удачно. На отскоке был Ким Мин-Чжэ, который легко отправил мяч в пустые уже ворота – 1:0.

«ПСЖ» и так особо ничего не демонстрировал, просто отбивался от мюнхенских атак, так ещё и на исходе часа игрового времени подставил своих Дембеле. Усман пошёл в дриблинг, потерял мяч и решил не допустить контратаки, срубив Дэвиса. Арбитр такой жест оценил на жёлтую карточку, ставшую второй для француза. Дембеле оставил «ПСЖ» в меньшинстве.

И всё стало ясно, у парижан даже удара в створ за второй тайм не было. А вот Сафонову пришлось потрудиться снова. Самым ярким спасением стал бросок к штанге после удара Мусиалы. Джамал с линии штрафной площади пальнул в самый угол, но российский голкипер смог мяч достать и с помощью штанги парировать.

Кроме спасений Сафонова, парижанам нужны были бы и свои моменты. Но их так и не случилось. «ПСЖ» проиграл в Мюнхене и остался в зоне вылета. Теперь после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ

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Комментарии (1) Все комментарии
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ЯРЫЙ БРЮС
27 Ноября 2024 в 01:07
лоханулся Матвейка
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