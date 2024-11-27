Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 26 ноября на стадионе «Этихад».

Пять. Пять (!) поражений подряд. Вот с такой серией «Манчестер Сити» подошёл к игре против «Фейеноорда». Давал ли этот факт дополнительную мотивацию «горожанам»? Безусловно. Им очень хотелось вернуться на победные рельсы, ещё и забыть эти ужасающие 0:4 от «Тоттенхэма». Забывать этот ужас вышли все лучшие: Холанн, Фоден, Грилиш, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва. Хосеп Гвардиола не стал прибегать к ротации состава в такой ситуации.

Сценарий матча легко угадывался и подтвердился сразу. «Манчестер Сити» забрал мяч, территорию и вжал соперника в штрафную площадь. Правда, скорости были невысокие, моментов пришлось подождать. Однажды случился классный кросс на Холанна, Эрлинг защитника продавил и пробил в угол. На пару со штангой Велленройтер сумел выручить «Фейеноорд».

Через двадцать минут Фил Фоден плотно приложился с линии штрафной площади – опять потащил голкипер у штанги. И всё, в остальном давление «Сити» было довольно стерильным. Казалось, что гости дотерпят уже первый тайм, но тут вмешался невольный кикс. Тимбер чуть опоздал к мячу в суматохе и подбил ногу Холанна, протыкавшего вообще в сторону от ворот. Пенальти. С 11 метров точно пробил сам же пострадавший – 1:0.

Этот гол Холанна перед перерывом будто снял оковы с «Манчестер Сити», начало второй половины встречи «горожане» провели вдохновенно. Из пределов штрафной площади пробил Матеус Луис – Велленройтер выбил на угловой. Подача корнера вроде не удалась, но отскок забрал Илкай Гюндоган. Примерно с той же позиции пробил немец, а рикошет помог ему переиграть голкипера – 2:0. Через три минуты Матеус Луис прорвался по флангу и прострелил, а Холанн легко замкнул прострел – 3:0. Всё? Нет.

Кризис у «Сити» всё-таки серьёзный. И голы залетали не без доли везения, и атаки «Фейеноорда» стали опасны после 0:3. А ещё и гол случился, после которого Гвардиола очень переживал. Помутнение сразу на несколько защитников напало: серия передач назад под прессингом и в качестве вишенки на торте ужасающая «свеча» Гвардиола. В итоге мяч забрал Хадж-Мусса, оббежал Эдерсона и закатил в пустые ворота – 3:1.

И совсем не зря переживал Гвардиола, он всё предчувствовал. Лотомба каким-то очень корявым образом прострелил справа, но мяч проскочил между ногой Эдерсона и штангой, а Хименес с пары сантиметров занёс его в ворота – 3:2. А на 89-й минуте случилось сумасшествие. Эдерсон ошибся на выходе и проиграл забег Пайшао, а Игор с мячом остался, сместился к лицевой и прострел на пустые ворота. Ганцко осталось только попасть – 3:3.

В компенсированное время «Сити» вырвать победу, но жизнь – лучший драматург. В суматохе Грилиш пробил мощно, а каркас ворот спас «Фейеноорд». 3:3 – «горожане» опять не могут победить.