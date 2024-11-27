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Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»

27 Ноября 2024 • 00:58 Комментировать (8)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 26 ноября на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити3:3Фейеноорд
(1:0) Холанн Эрлинг44'  
(2:0) Гюндоган Илкай50'  
(3:0) Холанн Эрлинг53'  
  75'Хадж-Мусса Анис (3:1)
  82'Хименес Сантьяго II (3:2)
  89'Ганцко Давид (3:3)
Эдерсон МораесАканджи МануэльАке Натан 68' (Макэйти Джеймс ( 68'  88') Гвардиол ЙошкоЛьюис РикоГюндоган Илкай 68' (Симпсон-Пуси Жамай ( 68') Силва БернардуЛуис Матеус IIФоден Фил 68' (Де Брёйне Кевин ( 68') Грилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Уокер КайлРайт ДжейкобДиаш РубенОртега ШтефанО'Райли НикоУилсон-Эсбранд ДжошСавио IIIКарсон Скотт
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 72' (Хименес Сантьяго II ( 72') Траунер ГернотГанцко ДавидСмал Гийс 68' (Белен Томас ( 68') Миламбо Антони 68' (Зерруки Рамиз ( 68') Ин-Бом Хван 90' (Гонсалес Факундо ( 90') Тимбер КвинтенХадж-Мусса АнисКарранса Хулиан  57' 72' (Лотомба Жордан ( 72') Пайшао Игор
Запасные: Ка ИсмаилРедмонд ЗепикеноМитчелл ХейландИванушец ЛукаБейло ЮстинЗекиель Дживай
26 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Пять. Пять (!) поражений подряд. Вот с такой серией «Манчестер Сити» подошёл к игре против «Фейеноорда». Давал ли этот факт дополнительную мотивацию «горожанам»? Безусловно. Им очень хотелось вернуться на победные рельсы, ещё и забыть эти ужасающие 0:4 от «Тоттенхэма». Забывать этот ужас вышли все лучшие: Холанн, Фоден, Грилиш, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва. Хосеп Гвардиола не стал прибегать к ротации состава в такой ситуации.

Сценарий матча легко угадывался и подтвердился сразу. «Манчестер Сити» забрал мяч, территорию и вжал соперника в штрафную площадь. Правда, скорости были невысокие, моментов пришлось подождать. Однажды случился классный кросс на Холанна, Эрлинг защитника продавил и пробил в угол. На пару со штангой Велленройтер сумел выручить «Фейеноорд».

Через двадцать минут Фил Фоден плотно приложился с линии штрафной площади – опять потащил голкипер у штанги. И всё, в остальном давление «Сити» было довольно стерильным. Казалось, что гости дотерпят уже первый тайм, но тут вмешался невольный кикс. Тимбер чуть опоздал к мячу в суматохе и подбил ногу Холанна, протыкавшего вообще в сторону от ворот. Пенальти. С 11 метров точно пробил сам же пострадавший – 1:0.

Этот гол Холанна перед перерывом будто снял оковы с «Манчестер Сити», начало второй половины встречи «горожане» провели вдохновенно. Из пределов штрафной площади пробил Матеус Луис – Велленройтер выбил на угловой. Подача корнера вроде не удалась, но отскок забрал Илкай Гюндоган. Примерно с той же позиции пробил немец, а рикошет помог ему переиграть голкипера – 2:0. Через три минуты Матеус Луис прорвался по флангу и прострелил, а Холанн легко замкнул прострел – 3:0. Всё? Нет.

Кризис у «Сити» всё-таки серьёзный. И голы залетали не без доли везения, и атаки «Фейеноорда» стали опасны после 0:3. А ещё и гол случился, после которого Гвардиола очень переживал. Помутнение сразу на несколько защитников напало: серия передач назад под прессингом и в качестве вишенки на торте ужасающая «свеча» Гвардиола. В итоге мяч забрал Хадж-Мусса, оббежал Эдерсона и закатил в пустые ворота – 3:1.

И совсем не зря переживал Гвардиола, он всё предчувствовал. Лотомба каким-то очень корявым образом прострелил справа, но мяч проскочил между ногой Эдерсона и штангой, а Хименес с пары сантиметров занёс его в ворота – 3:2. А на 89-й минуте случилось сумасшествие. Эдерсон ошибся на выходе и проиграл забег Пайшао, а Игор с мячом остался, сместился к лицевой и прострел на пустые ворота. Ганцко осталось только попасть – 3:3.

В компенсированное время «Сити» вырвать победу, но жизнь – лучший драматург. В суматохе Грилиш пробил мощно, а каркас ворот спас «Фейеноорд». 3:3 – «горожане» опять не могут победить.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Сити

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Комментарии (8) Все комментарии
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Zed2891
27 Ноября 2024 в 01:58
Ну вот, уже ничеечка. Главное не унывать, работать дальше и скоро могут и выиграть.
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Отец Иппатий
27 Ноября 2024 в 01:56
До замен 3-0, после замен 3-3...
Гениальный тренер - умеет внести интригу...
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pseonegyurkin
27 Ноября 2024 в 01:53
Совершенно нереальная невезуха... Надеюсь, Пеп поправит это все.
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Отец Иппатий
27 Ноября 2024 в 02:01
Какая невезуха? Против МС играл сам Фейеноорд! Повезло голубым, что судейка румынский - пеналь всего лишь за арабского скакуна... ;)
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cabo verde
27 Ноября 2024 в 01:01
что творится с сити?
игроки в ужасной форме
проваливаются абсолютно везде
играй сити сейчас в рпл, проиграли бы 8 матчей из 10
понятное дело куча травм из за идиотского календаря, но чем медперсонал сити занимается?
за 3 недели так и не смогли привести и половины состава в нужные кондиции
при такой провальной игре ливерпуль не заметит сити на своем поле
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Отец Иппатий
27 Ноября 2024 в 01:58
Может быть что-то поменялось в футболе, а лысый все продолжает играть по старым лекалам?
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Vova52
27 Ноября 2024 в 01:01
фортуна задницей повернулась к Гвардиоле....
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Отец Иппатий
27 Ноября 2024 в 01:57
А чем она должна повернуться к голубому клубу? ;)
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