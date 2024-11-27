«Интер» нанёс пятое поражение «РБ Лейпцигу» и возглавил Лигу чемпионов

Претендующий на единоличное лидерство в Лиге чемпионов «Интер» принимал неизменно проигрывающий «РБ Лейпциг».

До 27-й минуты особой остроты не было. В итоге Федерико Димарко со штрафного с правого фланга доставил мяч к воротам, Стефан де Врей не сыграл, и мяч от защитника Кастелло Люкеба срикошетил в сетку - 1:0. Снова стандарт принес остроту у ворот гостей, попытку Бенжамена Павара на ленточке нейтрализовал защитник.

В начале второго тайма «Интер» разыгрывал мяч до верного, и Дензел Дюмфрис с десятка метров промахнулся. У гостей Антонио Нуса слева ворвался в штрафную и прицельно зарядил в дальний угол - парировано. На 90-й минуте Маркус Тюрам отобрал мяч и прострелил на Генриха Мхитаряна, который метров с пяти отправил снаряд в сетку. Но гол отменен, так как Тюрам фолил.

Всё равно «Интер» с 13 очками вышел на чистое первое место, соперник же проиграл в пятый раз кряду.