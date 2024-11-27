​Куцка: «Наш лучший пока что матч»

В европейском футболе состоялись матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, братиславский «Слован» принимал дома «Милан», но проиграл ему со счётом 2-3. Юрай Куцка, игрок «Слована», в прошлом выступал за «Милан», поэтому для него это был принципиальный матч. Он считает, что его команда сыграла свой лучший матч в нынешней кампании Лиги чемпионов:

- Я думаю, что это был наш лучший матч. Мы сражались до самого конца, у нас была надежда, но в то же время соперник заметно опережал нас в качестве игр. Они контролировали её. Очень хотел сыграть весь матч, но не сумел - усталость дала о себе знать, - цитирует слова Куцки pianetamilan.it.