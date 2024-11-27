«Ред Булл Зальцбург» получил 5 мячей в Леверкузене

В противостоянии «Байера» и «Ред Булл Зальцбург» не было никакой интриги уже с первых минут. Быстрый пенальти - Флориан Вирц сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону. Тут же Алехандро Гримальдо прямым ударом со штрафного направил мяч в левый верхний угол ворот, который закрывала стенка, вратарь не среагировал и не прыгнул - 2:0. На 30-й минуте Гримальдо слева выдал пас к штрафной площади на Вирца, Флориан вошёл внутрь, продвинулся вперёд и с семи метров пробил в дальний угол в окружении соперников (3:0).

Во втором тайме Жереми Фримпонг справа прострелил в центр штрафной площади, где Патрик Шик опередил защитника и ногой переправил мяч в ворота - 4:0. В быстрой атаке Вирц справа ушёл в отрыв и выдал пас в центр на Алеша Гарсию, удар которого с 12 метров вратарь отразить не смог - 5:0.

«Байер» делит пятое место с 10 очками, соперник - 29-е, имея в активе три пункта.