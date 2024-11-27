«Барселона» разгромила «Брест», нанеся первое поражение дебютанту Лиги чемпионов

«Барселона» и «Брест» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 26 ноября на стадионе «Камп Ноу».

Без Ламина Ямаля «Барселона» немного потухла. Рафинья и Левандовски тащат, но их голов не хватило для победы над «Сельтой» в этот уик-энд. Вернуть себе хорошее настроение каталонцы обирались в Лиге чемпионов, где достался им дебютант турнира – «Брест». Атакующую групп дополнил Дани Ольмо, в полузащите работали Педри, Фермин Лопес и Марк Касадо. Молодое, но уже опытное испанское трио.

Эти бравые ребята соорудили гол уже к десятой минуте. Педри классным «черпачком» нашёл Левандовски в трёх метрах от ворот, Роберт принял мяч на грудь, после чего в него просто влетел Бизот. Арбитр сразу же указал на «точку», а пенальти реализовал сам же пострадавший. Левандовски на паузе уложил голкипера и отправил мяч в противоположный угол – 1:0.

Увеличивать преимущество в счёте должен был Фермин Лопес, но до конца тайма загубил два хороших момента. Сначала Левандовски проникающей передачей на угол вратарской площади подключил испанца, но тот в касание не сумел «просунуть» мяч под голкипером. А затем Фермин Лопес рванул на классную резанную подачу Касадо и пробил под штангу, однако в этот раз вдохновение нашло на голкипера. Бизот парировал ногой.

На исходе часа Фермин продолжил комедию нереализованных моментов. Левандовски классной передачей пяткой вскрыл левый полуфланг, а Лопес ударом в касание вновь проиграл дуэль Бизоту. Завершил этот фейерверк нереализованных моментов Дани Ольмо. В середине второго тайма он подхватил прострел Мартина, на паузе обыграл защитника, протиснулся непосредственно к голкиперу и пробил мимо Бизота – 2:0.

После второго гола «Барселона» расслабилась и решила довести матч до победы в режиме энергосбережения. Получилось не очень – после передачи справа Перейра Лаже увенчал отличный рывок точным ударом под дальнюю штангу. Вот только отпраздновать он не успел – боковой арбитр сразу зафиксировал офсайд, а главный его решение подтвердил.

В компенсированное время ещё разгром оформили хозяева. Высоким прессингом накрыли французов, Бальде прострел, а Роберт Левандовски разобрался за два касания – 3:0. В итоге случилась «сухая» победа «Барселоны», прервавшая ударную серию «Бреста». Впервые эта французская команда проиграла в Лиге чемпионов.