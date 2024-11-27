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Лига чемпионов

«Барселона» разгромила «Брест», нанеся первое поражение дебютанту Лиги чемпионов

27 Ноября 2024 • 00:52 Комментировать (2)
Барселона
3:0
Брест

«Барселона» и «Брест» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 26 ноября на стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона3:0Брест
(1:0) Левандовски Роберт10'  
(2:0) Ольмо Дани66'  
(3:0) Левандовски Роберт90'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесМартин Жерар 78' (Бальде Алехандро ( 78') Касадо МаркПедри 88' (Де Йонг Френки ( 88') Рафинья ДиасОльмо Дани 67' (Гави ( 67') Лопес Фермин 78' (Торре Пабло ( 78') Левандовски Роберт
Запасные: Виктор ПауЩесны ВойцехГарсия ЭрикКочен ДиегоФорт ЭкторДомингес СерхиКуэнка АндресФернандес Гильермо
Бизот МаркоЛала Кенни  25'Шардонне БренданЛе Кардинал Жюльен  81'Айдара МассадиоКамара Махди  63' 69' (Февр Ромен ( 69') Маньетти УгоФернандес Эдимилсон 77' (Мартен Жонас ( 77') Думбия Камори 69' (Перейра-Лаже Матиаш ( 69') Ажорк Людовик  74' 77' (Дель Кастильо Ромен ( 77') Сима Абдалла 59' (Бальде Мама ( 59')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарКамблан АксельСалах ИбрагимДжони НоаН'Диайе Ньякат
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".
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Без Ламина Ямаля «Барселона» немного потухла. Рафинья и Левандовски тащат, но их голов не хватило для победы над «Сельтой» в этот уик-энд. Вернуть себе хорошее настроение каталонцы обирались в Лиге чемпионов, где достался им дебютант турнира – «Брест». Атакующую групп дополнил Дани Ольмо, в полузащите работали Педри, Фермин Лопес и Марк Касадо. Молодое, но уже опытное испанское трио.

Эти бравые ребята соорудили гол уже к десятой минуте. Педри классным «черпачком» нашёл Левандовски в трёх метрах от ворот, Роберт принял мяч на грудь, после чего в него просто влетел Бизот. Арбитр сразу же указал на «точку», а пенальти реализовал сам же пострадавший. Левандовски на паузе уложил голкипера и отправил мяч в противоположный угол – 1:0.

Увеличивать преимущество в счёте должен был Фермин Лопес, но до конца тайма загубил два хороших момента. Сначала Левандовски проникающей передачей на угол вратарской площади подключил испанца, но тот в касание не сумел «просунуть» мяч под голкипером. А затем Фермин Лопес рванул на классную резанную подачу Касадо и пробил под штангу, однако в этот раз вдохновение нашло на голкипера. Бизот парировал ногой.

На исходе часа Фермин продолжил комедию нереализованных моментов. Левандовски классной передачей пяткой вскрыл левый полуфланг, а Лопес ударом в касание вновь проиграл дуэль Бизоту. Завершил этот фейерверк нереализованных моментов Дани Ольмо. В середине второго тайма он подхватил прострел Мартина, на паузе обыграл защитника, протиснулся непосредственно к голкиперу и пробил мимо Бизота – 2:0.

После второго гола «Барселона» расслабилась и решила довести матч до победы в режиме энергосбережения. Получилось не очень – после передачи справа Перейра Лаже увенчал отличный рывок точным ударом под дальнюю штангу. Вот только отпраздновать он не успел – боковой арбитр сразу зафиксировал офсайд, а главный его решение подтвердил.

В компенсированное время ещё разгром оформили хозяева. Высоким прессингом накрыли французов, Бальде прострел, а Роберт Левандовски разобрался за два касания – 3:0. В итоге случилась «сухая» победа «Барселоны», прервавшая ударную серию «Бреста». Впервые эта французская команда проиграла в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Bartimeus
27 Ноября 2024 в 01:38
Качественно, без шансов. Касадо с Педри очень хороши, дают нужный контроль. Мартин начинает набираться опыта. Ольмо вроде классно открывается, но много решений не туда. Как и у Фермина, точности очень не хватало. В атаке было хорошо, но еще лучше сыграла оборона, вообще ничего не позволив - редкость для каталонцев.
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Vova52
27 Ноября 2024 в 00:58
повезло Бресту . Счёт как минимум должен быть 6-0....
молодцы легко справились....Педри красавчик....
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