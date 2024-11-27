3+2 от де Кетеларе: «Аталанта» уничтожила оборону «Янг Бойз»

Проигравший четыре матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» во вторник принимал «Аталанту».

Команды начали с обмена голами. Шарль де Кетеларе отдал передачу на Матео Ретеги, который убежал на свидание с голкипером и прошил того уверенным ударом. В ответ подача с левого края в центр штрафной, и Сильвер Ганвула головой пробивал в голкипера, и от рук последнего снаряд нырнул в рамку - 1:1. Вторая половина тайма осталась за гостями. После розыгрыша углового Одилон Коссуну отдал пяткой на де Кетеларе, который с разворота пробил по центру ворот, мяч от рук вратаря пересек «ленточку» - обидный и курьезный мяч - 1:2. Де Кетеларе снова из глубины отдавал передачу, Сеад Колашинац вышел на ворота и спокойно переиграл кипера в рамке - 1:3. Передача с левого края в центр штрафной, там сразу двух защитников обыграл Ретеги, после чего расстрелял левый угол рамки соперника - 1:4.

Во втором тайме де Кетеларе получил мяч от партнера в центр штрафной, после чего нанес удар по рамке, а мяч от ноги защитника полетел в сетку - 1:5. Как стоячих, прошел всех в обороне Лазар Самарджич, прокатил мяч между ног защитнику, после чего спокойно катнул сферу в правый угол - 1:6.

«Аталанта» с 11 очками вышла на четвертое место, у соперника сплошь «баранки».