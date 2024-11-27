«Арсенал» за тайм разгромил лиссабонский «Спортинг»

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Спортинг» - «Арсенал» ожидалась интрига, но «канониры» очень легко победили.

На седьмой минуте Юрриен Тимбер справа выполнил прострельную передачу вдоль ворот, вратарь на перехвате не достал мяч, и Габриэлу Мартинелли оставалось просто подправить его в пустые ворота. На 22-й минуте заброс на правый край штрафной площади прошёл на Букайо Саку, который выманил на себя голкипера, после чего вывел Кая Хаверца просто на пустые ворота - 0:2. На 45-й минуте «Арсенал» заработал угловой на левом фланге, подача последовала на дальнюю штангу, куда набежал Габриэль дос Сантос и головой отправил мяч в сетку ворот - 0:3.

Сразу после перерыва у хозяев с углового последовала подача низкая подача на ближнюю штангу, где Гонсалу Инасиу удачно подставил ногу - 1:3. В середине тайма чётко пробил с пенальти Сака в правый нижний угол ворот, кипер угадал направления удара, но шансов на спасение у него фактически не было - 1:4. Микель Мерино из-за пределов штрафной площади пробил по центру ворот соперника, кипер парировал мяч прямо перед собой, а на добивании первым оказался Леандро Троссар - 1:5. Виктор Дьёкереш протащил мяч по левому краю, сместился немного в центр, не заметив сопротивления противника, после чего мощно с левой ноги пробил в ближнюю штангу рядом с девяткой.

У соперников по 10 очков, они делят пятое место.