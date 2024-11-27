Ольмо забивает за «Барселону» каждые 86 минут

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо показывает впечатляющую результативность в дебютном сезоне после перехода в клуб.

Испанец записал на свой счёт гол на 66-й минуте матча с французским «Брестом», после чего был заменён. На данный момент в активе Ольмо шесть забитых мячей в десяти поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах. При этом игрок провёл на поле всего 517 минут. На один гол атакующему хавбеку требуется меньше одного полного матча – всего 86 минут.

Дани Ольмо перебрался в «Барселону» летом нынешнего года из немецкого «РБ Лейпцига». Стоимость трансфера составила 55 млн евро.