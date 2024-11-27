Де Кетеларе – 4-й с 2016 года игрок, оформивший 5 результативных действий в одном матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе проводит грандиозный матч.

В сегодняшнем поединке со швейцарским «Янг Бойз» бельгиец трижды ассистировал товарищам по команде и дважды забил самостоятельно. Таким образом, как отмечает Squawka, де Кетеларе стал лишь четвёртым с 2016 года игроком, напрямую поучаствовавшим в пяти голах в одном матче Лиги чемпионов. Ранее за обозначенный период это делали только Неймар, Серж Гнабри и Эрлинг Холанн.

Благодаря подвигам де Кетеларе «Аталанта» повела со счётом 5:1 – бергамаскам впервые удалось забить пять мячей в Лиге чемпионов за всю историю выступления в турнире.