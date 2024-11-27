Тренер «Спарты»: «Атлетико» – один из фаворитов Лиги чемпионов»

Главный тренер пражской «Спарты» Ларс Фриис высказался после крупного поражения своей команды от мадридского «Атлетико» (0:6).

«Матрасники» забили два мяча до перерыва, а во втором тайме наказали соперников ещё четыре раза. Дублями отметились Хулиан Альварес и Анхель Корреа, ещё по одному мячу на свой счёт записали Маркос Льоренте и Антуан Гризманн.

Рулевой чешского коллектива признался, что был впечатлён выступлением гостей: «После сегодняшнего матча я хочу сказать, что считаю «Атлетико» одним из фаворитов Лиги чемпионов», – поведал на пресс-конференции Фриис.

На счету команды Диего Симеоне девять набранных очков после пяти туров, у «Спарты» – четыре.