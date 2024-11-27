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Холанн установил рекорд Лиги чемпионов

27 Ноября 2024 • 00:16 Комментировать
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд
1 1.20 X 7.70 2 14.00
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в 50-й раз отметился результативным действием в Лиге чемпионов.

Норвежец открыл счёт на 44-й минуте матча против «Фейеноорда», реализовав пенальти. Этот забитый мяч стал 45-м в турнире для 24-летнего футболиста, также он пять раз отметился голевой передачей. По данным Opta, Холанн установил рекорд Лиги чемпионов, достигнув отметки в 50 баллов по системе гол плюс пас при наименьшем количестве проведённых поединков (44).

На 53-й минуте Холанн оформил дубль – теперь у него 46 точных ударов в самом престижном еврокубке. Следить за дальнейшими событиями встречи можно на сайте LiveResult.ru – там проходит текстовая трансляция.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЕЙЕНООРД
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