Левандовски – лишь третий игрок, забивший 100+ голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал третьим за всю историю игроком, преодолевшим отметку в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов.

Свой 100-й гол поляк забил в поединке с французским «Брестом», реализовав пенальти на 10-й минуте. 36-летний форвард – лишь третий за всю историю футболист, достигший трёхзначного показателя голов в самом престижном еврокубке. Ранее это удалось только Криштиану Роналдо (140) и Лионелю Месси (129).

Для достижения исторической отметки Роберту Левандовски потребовалось провести всего 125 матчей. 17 его голов пришлись на период выступления за дортмундскую «Боруссию», ещё 69 были забиты во времена игры в «Баварии», в «Барселоне» – 14.