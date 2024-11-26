Симеоне: «Хотели забить как можно больше»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над пражской «Спартой» (6:0).

«Мы сыграли так, как и планировали, создавая много голевых моментов. Мы понимали, что нужно забить несколько голов до перерыва, получилось с этим справиться. Второй тайм сложился для нас лучше, чем первый, команда поняла, чего я хочу.

Мы хотели забить как можно больше голов, потому что в новом формате Лиги чемпионов разница имеет значение. Каждая победа приятна, а особенно, если играть так хорошо, как сегодня», - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» набрал девять очков в пяти матчах Лиги чемпионов.