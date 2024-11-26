Фонсека – о победе над «Слованом»: «Мы приехали за этим»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал гостевую победу над «Слованом» (3:2).

«Мы заслуженно победили. У нас было несколько шансов в концовке увеличить своё преимущество, но главное, что нам удалось добиться победы. Мы приехали сюда именно за этим.

Наша цель – войти в восьмёрку лучших команд. Три победы подряд приближают нас к этой цели, но сейчас необходимо сосредоточиться на ближайшей игре», – цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА.

В субботу, 30-го ноября, подопечные Фонсеки сыграют на своём поле с «Эмполи» в рамках чемпионата Италии. «Милан» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Серии А.