Левандовски забил 100-й гол в Лиге чемпионов

Сегодня, 26-го ноября, «Барселона» в рамках Лиги чемпионов принимает на своём поле «Брест».

На 10-й минуте встречи пенальти заработал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и сам же его реализовал. Этот гол стал сотым для польского форварда в Лиге чемпионов. На данный момент идёт 20-я минута встречи, каталонский клуб впереди со счётом 1:0.

36-летний Левандовски сыграл 14 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 15 голов и отдал две голевые передачи. Контракт нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2026-го года с возможностью продления ещё на один сезон.