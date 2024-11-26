Леау: «Должен признать, что «Слован» играл хорошо»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Слованом» (3:2) в Лиге чемпионов. Португалец отметился забитым голом.

«Самое важное сегодня – это три очка, мы хотим выйти в плей-офф. Очень важный матч для нас, должен признать, что «Слован» играл превосходно перед своими прекрасными болельщиками. Рад, что нам удалось довести матч до победы, хотя шансы у «Слована» были», – цитирует Леау пресс-служба УЕФА.

«Милан» набрал девять очков в пяти матчах Лиги чемпионов и занимает промежуточное 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Фонсеки примут на своём поле «Црвену Звезду».