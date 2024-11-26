Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Победная серия «Атлетико» достигла шести матчей кряду

26 Ноября 2024 • 23:17 Комментировать

Вечером вторника мадридский «Атлетико» порадовал своих болельщиков, забив на выезде шесть безответных голов пражской «Спарте».

Таким образом, «матрасники» довели свою серию побед до шести матчей подряд, если взять все официальные турниры. А суммарно в этих шести матчах игроки «Атлетико» поразили ворота своих соперников 15 раз, пропустив лишь два гола – по одному от «ПСЖ» и «Алавеса».

Напомним, что вечер вторника в Лиге чемпионов – в самом разгаре. Текстовые трансляции самых интересных поединков проводит наш портал. «Бавария» принимает «ПСЖ», «Арсенал» гостит у «Спортинга» в Лиссабоне, а «Барселона» играет дома с «Брестом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Слован Братислава Слован Братислава
Милан Милан
2
3
8.00 5.20 1.33
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Атлетико М Атлетико М
0
6
4.80 3.90 1.66
Видео
80 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фейеноорд Фейеноорд
3
1
1.15 7.60 15.00
Видео
80 мин
Барселона Барселона
Брест Брест
2
0
1.12 8.40 17.00
Видео
80 мин
Спортинг Л Спортинг Л
Арсенал Арсенал
1
4
3.30 3.70 2.02
Видео
80 мин
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1
0
1.63 4.20 4.60
Видео
80 мин
Янг Бойз Янг Бойз
Аталанта Аталанта
1
5
4.80 4.10 1.62
Видео
80 мин
Интер Милан Интер Милан
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
0
1.42 4.90 6.20
Видео
80 мин
Байер Л Байер Л
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
5
0
1.24 6.20 9.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
00:24 · Лига чемпионов
Тренер «Спарты»: «Атлетико» – один из фаворитов Лиги чемпионов»
00:23 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Леау знает, за что сидит»
00:16 · Лига чемпионов
Холанн установил рекорд Лиги чемпионов
00:09 · Италия. Серия А
Леау: «Проблем с Фонсекой нет»
00:06 · Лига чемпионов
Левандовски – лишь третий игрок, забивший 100+ голов в Лиге чемпионов
26 Ноября
23:52 · Лига чемпионов
Симеоне: «Хотели забить как можно больше»
23:38 · Лига чемпионов
Фонсека – о победе над «Слованом»: «Мы приехали за этим»
23:27 · Лига чемпионов
Левандовски забил 100-й гол в Лиге чемпионов
23:21 · Лига чемпионов
Леау: «Должен признать, что «Слован» играл хорошо»
23:17 · Лига чемпионов
Победная серия «Атлетико» достигла шести матчей кряду
23:09 · Лига чемпионов
Полузащитник «Спарты» – о 0:6 от «Атлетико»: «Мы играли против одной из лучших команд Европы»
23:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о советах по ротации из-за травмы Винисиуса: «Я тренирую уже 1300 матчей»
22:55 · Лига чемпионов
Мотта – о матче с «Астон Виллой»: «Я не переживаю»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Салах сегодня не грустил»
22:40 · Лига чемпионов
«Милан» продлил чёрную серию «Слована»
22:38 · Лига чемпионов
«Атлетико» забил 6 мячей в Праге 1
22:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
22:30 · Лига чемпионов
«Бавария» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:30 · Лига чемпионов
«Спортинг» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
22:30 · Лига чемпионов
«Байер» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
22:30 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
22:13 · Лига чемпионов
Хаверц, Сака и Эдегор – в основе «Арсенала» на матч против «Спортинга»
22:05 · Лига чемпионов
«Бавария» и «ПСЖ» огласили составы на матч вечера в Лиге чемпионов
Все новости