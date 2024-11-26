Победная серия «Атлетико» достигла шести матчей кряду

Вечером вторника мадридский «Атлетико» порадовал своих болельщиков, забив на выезде шесть безответных голов пражской «Спарте».

Таким образом, «матрасники» довели свою серию побед до шести матчей подряд, если взять все официальные турниры. А суммарно в этих шести матчах игроки «Атлетико» поразили ворота своих соперников 15 раз, пропустив лишь два гола – по одному от «ПСЖ» и «Алавеса».

Напомним, что вечер вторника в Лиге чемпионов – в самом разгаре. Текстовые трансляции самых интересных поединков проводит наш портал. «Бавария» принимает «ПСЖ», «Арсенал» гостит у «Спортинга» в Лиссабоне, а «Барселона» играет дома с «Брестом».