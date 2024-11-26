Полузащитник «Спарты» – о 0:6 от «Атлетико»: «Мы играли против одной из лучших команд Европы»

Полузащитник «Спарты» Казим Лячи высказался о поражении от мадридского «Атлетико» (0:6).

«Мало что можно сказать о такой игре, нам нужно проанализировать свои ошибки. Мы играли против одной из лучших команд Европы. Мы должны продолжать работать и не опускать головы, хоть это и будет очень сложно. Надо понимать, что впереди ещё длинный сезон», – цитирует Лячи пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Спарта» набрала четыре очка в пяти матчах Лиги чемпионов, а в следующем туре пражский клуб сыграет в гостях против «Фейеноорда», встреча состоится в среду, 11-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.