Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Полузащитник «Спарты» – о 0:6 от «Атлетико»: «Мы играли против одной из лучших команд Европы»

26 Ноября 2024 • 23:09 Комментировать
Спарта Прага
0:6
Атлетико М

Полузащитник «Спарты» Казим Лячи высказался о поражении от мадридского «Атлетико» (0:6).

«Мало что можно сказать о такой игре, нам нужно проанализировать свои ошибки. Мы играли против одной из лучших команд Европы. Мы должны продолжать работать и не опускать головы, хоть это и будет очень сложно. Надо понимать, что впереди ещё длинный сезон», – цитирует Лячи пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Спарта» набрала четыре очка в пяти матчах Лиги чемпионов, а в следующем туре пражский клуб сыграет в гостях против «Фейеноорда», встреча состоится в среду, 11-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Спарта Прага Казим Лячи ещё теги

Новости по матчу

26 Ноября
23:52
Симеоне: «Хотели забить как можно больше»
23:09
Полузащитник «Спарты» – о 0:6 от «Атлетико»: «Мы играли против одной из лучших команд Европы»
20:15
«Спарта» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:6
19:50
Альварес и Галлахер – в старте «Атлетико» на игру с пражской «Спартой»
02:18
Спарта - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
19:52
Ставка и прогноз на матч Спарта — Атлетико Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
24 Ноября
21:07
Прогноз на точный счёт матча Спарта – Атлетико Лиги чемпионов – 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Слован Братислава Слован Братислава
Милан Милан
2
3
8.00 5.20 1.33
Видео
Окончен
Спарта Прага Спарта Прага
Атлетико М Атлетико М
0
6
4.80 3.90 1.66
Видео
79 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фейеноорд Фейеноорд
3
0
1.15 7.60 15.00
Видео
79 мин
Барселона Барселона
Брест Брест
2
0
1.12 8.40 17.00
Видео
79 мин
Спортинг Л Спортинг Л
Арсенал Арсенал
1
4
3.30 3.70 2.02
Видео
79 мин
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1
0
1.63 4.20 4.60
Видео
79 мин
Янг Бойз Янг Бойз
Аталанта Аталанта
1
5
4.80 4.10 1.62
Видео
79 мин
Интер Милан Интер Милан
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
0
1.42 4.90 6.20
Видео
79 мин
Байер Л Байер Л
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
5
0
1.24 6.20 9.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
00:24 · Лига чемпионов
Тренер «Спарты»: «Атлетико» – один из фаворитов Лиги чемпионов»
00:23 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Леау знает, за что сидит»
00:16 · Лига чемпионов
Холанн установил рекорд Лиги чемпионов
00:09 · Италия. Серия А
Леау: «Проблем с Фонсекой нет»
00:06 · Лига чемпионов
Левандовски – лишь третий игрок, забивший 100+ голов в Лиге чемпионов
26 Ноября
23:52 · Лига чемпионов
Симеоне: «Хотели забить как можно больше»
23:38 · Лига чемпионов
Фонсека – о победе над «Слованом»: «Мы приехали за этим»
23:27 · Лига чемпионов
Левандовски забил 100-й гол в Лиге чемпионов
23:21 · Лига чемпионов
Леау: «Должен признать, что «Слован» играл хорошо»
23:17 · Лига чемпионов
Победная серия «Атлетико» достигла шести матчей кряду
23:09 · Лига чемпионов
Полузащитник «Спарты» – о 0:6 от «Атлетико»: «Мы играли против одной из лучших команд Европы»
23:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о советах по ротации из-за травмы Винисиуса: «Я тренирую уже 1300 матчей»
22:55 · Лига чемпионов
Мотта – о матче с «Астон Виллой»: «Я не переживаю»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Салах сегодня не грустил»
22:40 · Лига чемпионов
«Милан» продлил чёрную серию «Слована»
22:38 · Лига чемпионов
«Атлетико» забил 6 мячей в Праге 1
22:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
22:30 · Лига чемпионов
«Бавария» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:30 · Лига чемпионов
«Спортинг» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
22:30 · Лига чемпионов
«Байер» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
22:30 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
22:13 · Лига чемпионов
Хаверц, Сака и Эдегор – в основе «Арсенала» на матч против «Спортинга»
22:05 · Лига чемпионов
«Бавария» и «ПСЖ» огласили составы на матч вечера в Лиге чемпионов
Все новости