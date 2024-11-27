«Астон Вилла» – «Ювентус»: Ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» погостит у бирмингемской «Астон Виллы». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» публикует версию стартовых составов команд.

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес (вр), Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Тилеманс, Амаду Онана, Макгинн, Роджерс, Бэйли, Уоткинс.

«Ювентус»: ди Грегорио (вр), Камбьясо, Гатти, Калюлю, Савона, Кефрен Тюрам, Локателли, Йылдыз, Консейсау, Тимоти Веа, Копмейнерс.

За хозяев не сыграют / под вопросом Джакоб Рамси, Бубакар Камара, Эзри Конса, Амаду Онана; за гостей – Хуан Кабаль, Аркадиуш Милик, Глейсон Бремер, Душан Влахович, Уэстон Маккенни, Нико Гонсалес, Дуглас Луис.

У «Астон Виллы» шестиматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах. Она включает в себя проигранную встречу Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:1). В АПЛ в субботу «Вилла» не победила «Кристал Пэлас» (2:2).

«Ювентус» в последнем на данный момент официальном матче сыграл в чемпионате Италии по нолям с «Миланом», а в предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов он провёл вничью с «Лиллем» с другим счётом (1:1).

Матч «Астон Вилла» – «Ювентус» состоится сегодня, 27 ноября, в Бирмингеме на «Вилла Парк». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов