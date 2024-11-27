«Ливерпуль» – «Реал»: Вероятные стартовые составы на центральный матч тура Лиги чемпионов

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» схлестнётся с мадридским «Реалом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на предстоящий крупный матч еврокубков.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Ибраима Конате, Брэдли, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Луис Диас, Салах.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Модрич, Браим Диас, Мбаппе, Гюлер.

В стане «Ливерпуля» травмированы вратарь Алиссон Бекер, а также полевые игроки Диогу Жота, Харви Эллиотт, Федерико Кьеза, Костас Цимикас. Под вопросом появление на поле Трента Александера-Арнольда.

У «Реала» в лазарете находятся Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Родриго плюс – внимание – Винисиус Жуниор.

В воскресенье «Ливерпуль» в чемпионате Англии одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2), а «Реал» в чемпионате Испании увереннее обыграл «Леганес» (3:0).

В предыдущем туре общего этапа ЛЧ «Ливерпуль» разгромил леверкузенский «Байер» (4:0), «Реал» же проиграл «Милану» (1:3). Мерсисайдцы набрали все двенадцать очков, «сливочные» – только шесть.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня, 27 ноября, на «Энфилде». Стартовый свисток ожидается ровно в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов