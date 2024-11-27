Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ливерпуль» – «Реал»: Вероятные стартовые составы на центральный матч тура Лиги чемпионов

27 Ноября 2024 • 09:45 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 1.87 X 3.95 2 4.00
Через 12 ч. 53 мин.

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» схлестнётся с мадридским «Реалом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на предстоящий крупный матч еврокубков.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Ибраима Конате, Брэдли, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Луис Диас, Салах.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Модрич, Браим Диас, Мбаппе, Гюлер.

В стане «Ливерпуля» травмированы вратарь Алиссон Бекер, а также полевые игроки Диогу Жота, Харви Эллиотт, Федерико Кьеза, Костас Цимикас. Под вопросом появление на поле Трента Александера-Арнольда.

У «Реала» в лазарете находятся Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Родриго плюс – внимание – Винисиус Жуниор.

В воскресенье «Ливерпуль» в чемпионате Англии одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2), а «Реал» в чемпионате Испании увереннее обыграл «Леганес» (3:0).

В предыдущем туре общего этапа ЛЧ «Ливерпуль» разгромил леверкузенский «Байер» (4:0), «Реал» же проиграл «Милану» (1:3). Мерсисайдцы набрали все двенадцать очков, «сливочные» – только шесть.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня, 27 ноября, на «Энфилде». Стартовый свисток ожидается ровно в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
08:13
Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах
03:04
Ван Дейк высказался о мести «Реалу»
02:44
Ливерпуль - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Ливерпуль – Реал Мадрид Лиги чемпионов – 27 ноября 2024
00:46
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Ливерпуль – Реал Мадрид Лиги чемпионов – 27 ноября 2024
26 Ноября
21:49
Слот – о травме Винисиуса: «Теперь нас могут ждать сюрпризы»
21:41
Слот рассказал, что делает «Реал» особенным клубом
20:40
Беллингем назвал свою любимую позицию на поле
20:36
Робертсон – о матче с «Реалом»: «Не думаю о проигранных финалах Лиги чемпионов»
20:35
Ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Реал Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
20:32
Беллингем: «Критика в адрес Мбаппе преувеличена»
17:00
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль — Реал Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
07:09
Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса
25 Ноября
19:39
Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»
16:44
Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем»
00:09
Вальверде: «Я уже играл справа в защите против «Ливерпуля»
24 Ноября
23:21
Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»
14:37
Президент «Реала» раскритиковал УЕФА за Лигу чемпионов 1
21 Ноября
03:55
Вальверде ответил на вопрос о матче «Реала» с «Ливерпулем»
14 Ноября
03:48
Стало известно, кто сыграет в защите «Реала» в матче с «Ливерпулем» 20
08 Ноября
05:41
Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Салах высказался о «Манчестер Сити» Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
10:04 · Лига чемпионов
​«Милан» забивает по три мяча в трёх матчах кряду в Лиге чемпионов - такого не было с 1989-го
10:03 · Лига чемпионов
Хакими высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии»
09:57 · Лига чемпионов
Ольмо: «Барселона» вернулась на свой уровень»
09:50 · Лига чемпионов
Игрок «Арсенала» Сака дал комментарий после победы 5:1
09:43 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо оценил разгромную победу «Байера» в Лиге чемпионов
09:29 · Лига чемпионов
Зоммер подвёл итоги матча «Интера» против «РБ Лейпцига»
09:23 · Лига чемпионов
Джака прокомментировал победу «Байера» 5:0 в Лиге чемпионов
09:15 · Лига чемпионов
Аканджи установил рекорд для швейцарских игроков
09:15 · Лига чемпионов
Витинья высказался после поражения от «Баварии»
09:09 · Лига чемпионов
Невеш: «Гол «Баварии» - не вина Сафонова»
08:52 · Франция. Лига 1
Рамуш прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Баварией»
08:52 · Лига чемпионов
​Нойер сыграл 150-й матч в еврокубках
08:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах
08:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выдала рекордную серию сухих побед за последние 13 лет
07:51 · Лига чемпионов
Защитник «Барселоны» Кубарси: «Не ожидал, что получу награду игроку матча»
07:42 · Лига чемпионов
Компани высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ»
07:33 · Лига чемпионов
Холанн сравнялся с Индзаги и Эйсебио по голам в Лиге чемпионов
06:52 · Лига чемпионов
Гвардиола расцарапал голову и нос: «Я хотел причинить себе вред» 2
06:39 · Лига чемпионов
Легенда «Милана» считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов
06:29 · Лига чемпионов
Капитан «ПСЖ» Маркиньос пожаловался на судейство в матче с «Баварией»
06:16 · Лига чемпионов
Дьёкереш: «Габриэль может копировать моё празднование, если не способен придумать своё»
06:04 · Германия. Бундеслига
Вирц повторил достижение Месси
05:50 · Лига чемпионов
Индзаги ответил, может ли «Интер» снова выйти в финал Лиги чемпионов 1
05:41 · Испания. Ла Лига
Флик восхитился игрой полузащитника «Барселоны» 1
05:14 · Лига чемпионов
В Лиге чемпионов осталась только одна команда, не пропускавшая голов
Все новости