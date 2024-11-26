Мотта – о матче с «Астон Виллой»: «Я не переживаю»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча против «Астон Виллы».

«Нам нужно продолжать показывать такой же уровень как в последних матчах. Завтра нам предстоит сыграть против команды, которая здорово умеет убегать в контратаки. Мы должны плотно сыграть в обороне и не оставлять им пространства. Нам нужно правильно распоряжаться мячом, когда он будет под нашим контролем. Я настроен позитивно, потому что верю в себя и своих игроков. Я не переживаю.

Обилие травм? Конечно, это не какая-то случайность, потому что такие проблемы во многих командах, но мы справимся с этим.

Новый формат Лиги чемпионов? Мне нравится. Нам нужно готовиться к играм по-другому, это помогает нам совершенствоваться», – цитирует Мотту Football Italia.